Platforma Sociofórum žiada zmeny v novele o sociálnych službách

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 5. októbra (TASR) - Nezávislá platforma Sociofórum žiada od rezortu práce zapracovať viacero zmien do novely zákona o sociálnych službách, ktorá je v parlamente v druhom čítaní. Plénum sa ňou bude zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi.Rezort prisľúbil organizáciám zrušiť princíp poskytovania finančných príspevkov do vyčerpania zdrojov ministerstva a zrušiť tiež pravidlá poradia uspokojovania žiadateľov a neobmedzovať rozvoj služieb stanovením tzv. minimálnej siete.podotkla Lýdia Brichtová zo Sociofóra.Organizácie v platforme trvali aj na tom, aby sa výška finančného príspevku na poskytovanie služby v pobytových a ambulantných službách naviazala na minimálnu mzdu a nebola určená paušálnymi sumami.priblížila Brichtová s tým, že od zmien týkajúcich sa valorizácie sú ochotné ustúpiť, ale žiadajú od ministerstva niekoľko zmien, ktoré by mali byť do zákona ešte zapracované.priblížila Brichtová.Dodatočné zdroje by si podľa nej nevyžiadalo zrušenie lehoty na vydávanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.priblížila Brichtová.Platforma žiada aj ponechanie súčasného nastavenia, aby obce a vyššie územné celky vychádzali pri výpočte finančného príspevku na prevádzku buď z reálnych nákladov poskytovateľa, alebo z predpokladaných. "Požadovali sme, aby sa doriešila aj absencia komunitných plánov," doplnila Brichtová. Ďalej platforma chce služby krízovej intervencie neviazať na objednávanie obce alebo VÚC, odložiť sa má aj hodnotenie kvality sociálnych služieb najmenej o rok.Ďalšie požiadavky majú finančný vplyv v objeme 8,68 milióna eur, týkajú sa ambulantných služieb.priblížila návrh Brichtová. Platforma chce, aby bol pre deti do 18 rokov vo výške 100 % sumy príspevku na celoročnú pobytovú službu, pre dospelých 80 % a pre seniorov 60 %.Zvýšiť by sa mali aj príspevky zariadeniam krízovej intervencie, spolufinancovať by sa mali aj nízkoprahové zariadenia.skonštatoval Sergej Kára z OZ Vagus s tým, že služby v oblasti krízovej intervencie sú nerozvinuté v každej oblasti.podotkol Kára. Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež sa tiež pridáva ku kritike novely.doplnila zástupkyňa asociácie Barbora Brichtová.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) avizoval, že plánuje zorganizovať stretnutie so všetkými poskytovateľmi, aby sa prediskutovali problémy, ktoré v novele vidia.avizoval Richter. Upozornil tiež na to, že vláda sa nevzdala myšlienky valorizovať príspevok.dodal Richter.