Platformu Coincheck hackli,ide o jednu z najväčších krádeží kryptomien

Tokio 28. januára (TASR) - Coincheck, veľká japonská obchodná platforma pre kryptomeny, bola v piatok (26. 1.) hacknutá. Hackeri ukradli vyše 500 miliónov mincí digitálnej meny NEM v hodnote okolo 58 miliárd JPY (426,6 milióna eur). Platforma ešte v piatok zastavila vklady aj výbery zákazníkov.Je to jedna z najväčších doterajších krádeží kryptomien na svete. Coincheck ohlásila krádež polícii aj japonskému finančnému dohľadu FSA. Platforma v piatok popoludní na svojej stránke uviedla, že zastavila výbery všetkých kryptomien s výnimkou bitcoinu. Digitálne meny sa následne dostali pod tlak a ich kurzy klesli.Coincheck v nedeľu oznámila, že vráti okolo 46,3 miliardy JPY, ktoré ukradli hackeri. To je približne 90 % z hodnoty ukradnutých mincí NEM. Platforma vo svojom stanovisku ďalej uviedla, že vráti ukradnuté mince meny NEM takmer 260.000 majiteľom v jenoch. Dodala, že ešte stále pracuje na načasovaní a metóde.Táto krádež podčiarkuje bezpečnostné a regulačné obavy spojené s bitcoinom a ďalšími virtuálnymi menami, aj keď zatiaľ nič nenaznačuje, že by ich "boom" mal ochabovať.Dva zdroje oboznámené so záležitosťou uviedli, že japonský finančný dohľad FSA zaslal upozornenie približne 30 firmám v krajine, ktoré prevádzkujú obchodné platformy pre kryptomeny, aby ich varoval pred ďalšími potenciálnymi hackerskými útokmi, a vyzval ich na zvýšenie bezpečnosti. FSA tiež údajne uvažuje o potrestaní Coinchecku.V roku 2014 tokijská platforma Mt. Gox, ktorá kedysi zabezpečovala 80 % svetových bitcoinových obchodov, podala návrh na vyhlásenie konkurzu potom, čo stratila bitcoiny vtedy v celkovej hodnote okolo pol miliardy dolárov. Minulý mesiac skončila juhokórejská platforma Youbit, ktorý bola vlani hacknutá dvakrát.