Platí nový rozpočet, deficit má klesnúť pod 1 % HDP

Bratislava 1. januára (TASR) - Od pondelka sa štát a ďalšie verejné inštitúcie riadia novým rozpočtom na rok 2018. Deficit verejných financií má prvýkrát klesnúť pod hranicu 1 % na úroveň 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku sa má schodok znížiť na 0,1 % HDP, v roku 2020 je cieľom vyrovnaná bilancia.Pri dosiahnutí týchto cieľov rozpočet počíta s poklesom úrovne verejného dlhu v tomto roku tesne pod hranicu 50 % HDP (49,9 %). Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať, a to k úrovni okolo 45 % HDP.Samotný štátny rozpočet má tento rok hospodáriť s hotovostným schodkom 1,973 miliardy eur. Jeho celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 miliardy eur, výdavky by mali dosiahnuť 15,956 miliardy eur.Základom pre vypracovanie rozpočtu bola makroekonomická prognóza, ktorá počíta s rastom slovenskej ekonomiky na úrovni 4,2 %. Za zrýchlením rastu hospodárstva oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu.