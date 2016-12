Platitelia DPH dostanú za zadržiavaný nadmerný odpočet náhradu

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 31. decembra (TASR) - Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) budú mať nárok na finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu dane počas daňovej kontroly. Nárok im vznikne vtedy, ak kontrola bude trvať viac ako šesť mesiacov odo dňa, kedy by mal byť nadmerný odpočet platiteľovi vrátený. Vyplýva to z novely zákona o DPH z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorá začne platiť od 1. januára 2017.Nadmerný odpočet vzniká vtedy, ak výška odpočítateľnej dane prevyšuje daň na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatnením nároku na nadmerný odpočet vzniká povinnosť štátu túto sumu zaplatiť platiteľovi dane. Zákon ustanovuje dve bežné lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pre platiteľov dane s mesačným zdaňovacím obdobím, a to 60 a 30 dní a 120 dní pre platiteľov dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím.V prípade začatia daňovej kontroly v rámci plynutia 30-dňovej alebo 60- a 120-dňovej lehoty zákon ustanovuje ďalšiu osobitnú lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu, a to 10 dní od skončenia daňovej kontroly.upozornil rezort financií.Podľa Daňového poriadku totiž kontrola môže trvať najviac 12 mesiacov. Túto lehotu má správca dane k dispozícii bez ohľadu na to, či ide o kontrolu malého alebo veľkého podniku, či ide o podnik, ktorý vykonáva výlučne tuzemské dodania tovarov a služieb, alebo ide o subjekt, ktorý vykonáva dodávky tovarov a služieb prevažne do iných štátov.Ak sa kontrola začala v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, tak jeho vrátenie je odložené až do skončenia kontroly a výška nadmerného odpočtu na vrátenie závisí od výsledku kontroly.priblížilo v dôvodovej správe ministerstvo.Výpočet finančnej kompenzácie sa stanoví percentom zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, a to za každý deň až do jeho vrátenia. Súčasne sa navrhuje riešiť aj situácia, ak sa v novom konaní prizná vyšší alebo nižší nárok na nadmerný odpočet.Zároveň sa novelou zákona odstraňuje aj možnosť dvojakého postupu zahraničnej osoby v súvislosti s DPH, ktorá jej bola účtovaná na tovary a služby kúpené v tuzemsku, ak táto zahraničná osoba ako registrovaný platiteľ dane uskutočňuje v tuzemsku stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti.Zámerom novely zákona o DPH je tiež nastaviť účinnosť opatrenia týkajúceho sa takzvaného samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov.