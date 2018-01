Platnosť prímeria medzi vládou a povstalcami z ELN v Kolumbii vypršala

Ilustračný záber. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bogota 10. januára (TASR) - Platnosť dočasného prímeria medzi kolumbijskou vládou a ľavicovými povstalcami zo skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN) sa v stredu skončila ešte pred tým, ako mieroví vyjednávači dokázali dosiahnuť novú dohodu.Agentúra AP o tom informovala s tým, že obe strany vyjadrili záujem na obnovení prímeria a vyslali svojich zástupcov do Ekvádora, kde mali prerokovať príslušné podmienky. Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos však následne oznámil, že sa rozhodol stiahnuť hlavného vyjednávača vlády z týchto rokovaní v reakcii na nové útoky povstalcov, ktoré boli hlásené už v prvých hodinách po vypršaní platnosti prímeria.Bogota a ELN ako posledná z veľkých povstaleckých skupín pôsobiacich v Kolumbii podpísali dohodu o dočasnom prímerí vlani v septembri a podľa pôvodných informácií malo platiť od 1. októbra až do 12. januára, pokiaľ sa strany medzičasom nedohodnú na jeho predĺžení. Santos vtedy vyjadril nádej, že dočasné prímerie bude prvým krokom k dosiahnutiu trvalého mieru s ELN.Povstalci boli v ostatných mesiacoch obvinení z porušenia prímeria v dvoch prípadoch, keď prišla o život viac ako desiatka ľudí. Druhá strana zase obvinila z neplnenia záväzkov vládu.Skupina ELN vznikla v roku 1964 a odvtedy sa aktívne zapájala do ozbrojeného konfliktu v krajine. Jej pôsobenie však zatienila iná ľavicová povstalecká organizácia s názvom Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Tá v roku 2016 podpísala s vládou prelomovú mierovú dohodu, za ktorej dosiahnutie dostal prezident Santos Nobelovu cenu mieru.