Platobná karta by mohla slúžiť v Bratislave aj ako električenka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) – Platobné karty by už na jeseň mohli cestujúci v bratislavskej MHD využiť aj ako električenku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová s tým, že chcú zjednodušiť prístup k cestovným lístkom. Na platobnú kartu by sa mal dať zakúpiť predplatný cestovný lístok.uviedla hovorkyňa. Na otázku TASR, či si budú môcť cestujúci platobnými kartami zakúpiť cez nové označovače aj jednorazové cestovné lístky, dopravný podnik neodpovedal.Portál imhd.sk informuje, že ak bude chcieť cestujúci použiť svoju platobnú kartu ako električenku, bude sa musieť zaregistrovať. Predplatný cestovný lístok sa bude môcť dať zakúpiť prostredníctvom internetu či na predajných miestach DPB.uvádza portál.