Platobné služby môžu byť viac inovatívne, bankám pribudnú konkurenti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Platba za nákup v obchode, v reštaurácii, kúpa cestovného lístka - zatiaľ čo v súčasnosti ľudia tieto úkony robia bežne bankovou kartou, v budúcnosti im bude stačiť bežný prevod. Tieto zmeny má totiž na trh priniesť nová smernica Európskej únie PSD 2 zameraná na reguláciu platobného styku. Európski zákonodarcovia sa totiž rozhodli umožniť tzv. tretím stranám, teda novým autorizovaným poskytovateľom platobných služieb, prístup k účtom klientov bánk s cieľom poskytnúť informácie o danom účte, alebo iniciovať platobnú transakciu.Členské krajiny majú smernicu postupne do 13. januára budúceho roka implementovať do legislatívy. Slovenský parlament sa už zaoberá novelou zákona o platobných službách, ktorá sa tento týždeň dostala do druhého čítania. Prijatie eurosmernice o platobných službách na vnútornom trhu bude mať podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) za následok posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb, čo by malo prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami. A to na strane poskytovateľov aj používateľov.uviedol v parlamente Kažimír.Spotrebiteľom by sa mohlo uľahčiť platenie, bankám však môže pribudnúť nová konkurencia. Smernica PSD 2 totiž bankám umožní medzi seba vpustiť technologické spoločnosti. Odborníci však vidia v novej regulácii výzvu pre finančný trh.očakáva architekt klientskych riešení spoločnosti IBM Ján Sehnal. Vysvetlil, že za bezpečnosť bude zodpovedná banka, ale servis okolo platby sa realizuje napríklad v mobilnej aplikácii, spolu s hodnotením spokojnosti obchodníka a uplatnením lojalitných bodov.očakáva Sehnal.Nová smernica otvára trh novým hráčom, ktorí môžu klientom poskytovať služby nepriameho udelenia platobného príkazu a služby informovania o platobnom účtedoplnil Sehnal.Finančné domy na Slovensku novú reguláciu už analyzujú.skonštatoval analytik Slovenskej bankovej asociácie Marcel Laznia.Banky, ktoré na nové inovácie nestavia, však môžu stratiť konkurenčnú výhodu.predpokladá Sehnal.