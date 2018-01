Platy poslancov sa upravia najskôr na jar

NRSR, Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) - Platy poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa upravia najskôr na jar. Na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR poslanci posunú návrh týkajúci sa platov do druhého čítania, v ktorom potom predložia konkrétne zmeny. Neurobia to však už na budúcej schôdzi, ako býva zvykom, ale ešte o ďalší mesiac neskôr. Potvrdil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorému by sa pozdávalo vypočítavať platy podľa koeficientu. Zdôraznil však potrebu dohody.uviedol Bugár. Dúfa, že už nebude nikdy potrebné zmrazovať platy. "Je to aj nedôstojné," povedal.Podrobnosti o návrhoch nehovorí, vedel by si však predstaviť výpočet platov podľa istého koeficientu.poznamenal. Otázne je tiež, či sa bude plat vypočítavať z priemerného platu v hospodárstve alebo na základe mediánu.podotkol Bugár.Zdanenie paušálnych náhrad tiež nepovažuje za zlý nápad. Všetko je však podľa neho vecou dohody. Bugár tiež nevie v súčasnosti povedať, či platy poslancom porastú, alebo zostanú na súčasnej úrovni.uviedol.Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov je v prvom čítaní. Poslanci tému riešili aj koncom minulého roka. Pôvodne si mali zmraziť platy, ale neurobili to. Keďže im mali po odmrazení stúpnuť platy o približne 1000 eur, s čím nesúhlasili, dohodli sa na symbolickom zvýšení o jedno euro a na hľadaní nového systémového riešenia ich platov.