Platy vo verejnom a súkromnom sektore sa nezrovnoprávnia

Bratislava 13. októbra (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála neuspeli dnes v parlamente s návrhom na zrovnoprávnenie platových podmienok pre zamestnancov v súkromnom a verejnom sektore.Návrh mal zaviesť spravodlivejšie mzdy pre verejných zamestnancov. Štát totiž podľa nich musí dodržiavať vlastné zákony a platiť aspoň minimálnu mzdu odstupňovanú podľa kvalifikácie. Podľa návrhu poslancov sa mala najnižšia tabuľková trieda začínať na minimálnej mzde, ktorá je aktuálne 435 eur, a najvyššia na jej dvojnásobku tak, ako to predpisuje pre súkromný sektor už v súčasnosti Zákonník práce.Poslanci predkladali tento návrh, pretože sú presvedčení, že štát dnes pri veľkej skupine vlastných zamestnancov nedodržiava Zákonník práce. Ich tabuľkový plat je preto nižší ako minimálna mzda. Ide napríklad o opatrovateľov, kuchárky, školníkov, upratovačky, sanitárov a zdravotných asistentov.priblížila poslankyňa Katarína Macháčková.Nedodržiavajú sa ani tzv. minimálne mzdové nároky.vyčíslil Beblavý. Štát tak podľa neho nedodržiava vlastnú minimálnu mzdu, ktorú diktuje podnikateľom, a zároveň znevažuje vysokokvalifikovanú prácu svojich zamestnancov. "Nízke mzdy zároveň znamenajú aj nízke dôchodky," podotkol Beblavý.Poslanci chceli preto docieliť, aby štát začal uplatňovať vlastné zákony aj na seba, a to už od 1. januára 2018.vysvetlil Beblavý s tým, že ak by neboli minimálne mzdové nároky zamestnanca vo verejnom sektore dodržané, mohol by sa domáhať nápravy súdnou cestou rovnako ako zamestnanec v súkromnom sektore.Podľa výpočtov Mihála by si návrh vyžadoval 232 miliónov eur ročne, ale 170 miliónov eur sa podľa neho verejným financiám vráti v podobe odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, znížených nákladov na odvodovú odpočítateľnú položku, dane z príjmov fyzických osôb a výberu DPH. Čistý náklad by bol preto podľa Mihála odhadom 62 miliónov eur ročne." dodal Mihál.