Plaváreň vo Svite je pre havarijný stav zatvorená do odvolania

Svit 20. mája (TASR) – Svitovská mestská plaváreň bude až do odvolania zatvorená, dôvodom je havarijný stav technologického zariadenia.uviedla PR manažérka mesta Svit Lenka Faixová.Vlani došlo k znefunkčneniu jedného z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov, čo malo za následok únik piesku do bazénov a následné odstavenie tohto filtra. Prevádzka bazénov bola od uvedenej čiastočnej havárie zabezpečovaná len prostredníctvom zálohového funkčného pieskového filtra.konštatovala Faixová.Dodala, že plánovanú technickú odstávku plavárne ešte v apríli vykonali v zmysle vyhlášky o požiadavkách na kvalitu vody a nemá s momentálne vzniknutou situáciou žiadnu súvislosť.zdôraznila Faixová.Predpoklad odstavenia prevádzky plavárne je do konca júna pod podmienkou, že sa mestu podarí zabezpečiť financie na riešenie tohto havarijného stavu. Predpokladané náklady na realizáciu výmeny technológie úpravy bazénovej vody predstavujú čiastku cca 140.000 až 170.000 eur.uzatvára Faixová.