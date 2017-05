PLAVČAN: Extrémizmus je mnohokrát ako vlastenectvo, no dôsledky sú iné

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Sereď 12. mája (TASR) - Podľa ministra školstva SR Petra Plavčana extrémizmus sa mnohokrát tvári ako vlastenectvo, ale tie dôsledky sú úplne iné.Vyhlásil to počas dnešnej návštevy Múzea holokaustu v Seredi.Múzeum navštívil z dôvodu súčasnej veľmi komplikovanej sociálno-spoločenskej situácie a prejavov extrémizmu, ktoré vzrastajú.zdôraznil minister.Zároveň dodal, že z uvedeného dôvodu rozhodol, že od budúceho školského roka bude jedna hodina dejepisu pre deviatakov navyše. Pôjde o približne štyridsať hodín v priebehu roka.konštatoval.Súbežne s posilnením hodín dejepisu pre deviatakov bol podľa ministra vydaný pokyn aj na to, aby sa pripravovala nová metodika a tak isto obsah vzdelávania od piateho do deviateho ročníka základnej školy tak, aby sa téma súčasných dejín mohla novým spôsobom objaviť v učebniciach a v oblasti výučby.Táto zmena však nebude aplikovateľná v praxi od septembra, pretože zmena metodiky a obsahu vzdelávania si vyžaduje určitý čas.uviedol minister Plavčan.Pridaná hodina dejepisu bude ubratá zo slobodnej voľby hodín, ktorý zaručuje štátny vzdelávací program.uzavrel minister.Vedúci múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok ministrovi školstva počas stretnutia priblížil prácu múzea. Teší sa tomu, že záujem o múzeum rastie.uviedol pričom najvyťaženejší sú od 9.00 do 11.00 h počas dňa.Priznal, že návštevnosť múzea sa zvyšuje prakticky každým mesiacom.narážal vedúci Martin Korčok na odporúčanie pre školy navštíviť takéto inštitúcie, ktoré minister Plavčan dal minulý rok.Múzeum v tom čase navštívila Základná škola na Podzámskej ulici v Hlohovci. Lívia Košařová, ktorá učí žiakov dejepis 17 rokov, takéto návštevy víta. Tvrdí, že je rozdiel medzi tým, keď o niečom rozpráva študentom a učí ich z knihy a úplne iné je, keď majú takúto bezprostrednú skúsenosť.uviedla.Zároveň skonštatovala, že v priestoroch múzea by sa dala priamo odučiť hodina dejepisu.dodala. Vedúci múzea sa tejto myšlienke nebráni.