PLAVČAN: Percento výdavkov na výskum a vývoj bude ďalej rásť

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 26. januára (TASR) - Výdavky na slovenskú vedu v roku 2015 rástli. Kým v roku 2014 predstavovali 0,89 percenta HDP, predvlani to bolo 1,19 percenta HDP. Slovenská republika sa tým priblížila k cieľu dosiahnuť do roku 2020 celkové výdavky na výskum a vývoj vo výške 1,2 percenta HDP. Vyplýva to z správy o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za rok 2015, ktorú dnes odobril parlamentný školský výbor.Ministerstvo školstva v správe konštatuje, že navýšenie percentuálneho podielu celkových výdavkov na výskum a vývoj za rok 2015 bolo spôsobené výlučne kapitálovými výdavkami, pričom sa výrazne čerpalo zo štrukturálnych fondov. "informoval rezort.Z pohľadu vývoja počtu pracovníkov vo vede na Slovensku, počet výskumných pracovníkoch takmer vo všetkých sektoroch v roku 2015 narástol.dodalo ministerstvo.Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) na rokovaní výboru zdôraznil, že percento výdavkov na výskum a vývoj bude ďalej rásť.apeloval s tým, že treba viac stimulovať súkromný sektor, aby výskum a vývoj podporovali masívnejšie.Predseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) upozornil, že európsky priemer vo výdavkoch na výskum a vývoj je na úrovni dvoch percent HPD. "podotkol.Podpredsedníčka výboru Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) si myslí, že vláda by mohla podmieňovať pridelenie investičných stimulov podnikateľom tým, aby podporili výskum a vývoj na Slovensku.