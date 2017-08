Plavčan rokoval s univerzitami, SAV a Klubom 500 o Otvorenej vede

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 14. augusta (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Plavčan (nom. SNS) sa dnes stretol so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Klubu 500, aby rokovali na tému Otvorená veda. Zainteresované strany sa zatiaľ zhodli na štyroch požiadavkách. Vzájomné stretnutia však budú podľa dohody pokračovať ďalej. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.Z dnešných záverov vyplýva, že v septembri sa uskutočnia verejné odborné prezentácie zazmluvnených priemyselných výskumno-vývojových centier. Ich presné pravidlá a harmonogram budú zverejnené v auguste na webovej stránke OP Vai a Výskumnej agentúry.Pokiaľ ide o zrušenie výzvy na Dlhodobý strategický výskum a vývoj, partneri toto rozhodnutie rešpektujú. Znovuvyhlásenie výzvy by sa však malo udiať v čo najkratšom čase, a to s rešpektovaním oblastí špecializácií z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít. V tejto súvislosti zároveň súhlasia so zavedením verejných panelových diskusií do procesu hodnotenia podaných projektov.Podľa vzájomnej dohody sa taktiež zruší aktuálna databáza odborných hodnotiteľov. Nová výzva na hodnotiteľov bude vyhlásená v septembri, pričom jej súčasťou budú aj požiadavky na odbornú kvalifikáciu a skúsenosti odborného hodnotiteľa. Súčasne by mal byť upravený aj systém hodnotenia projektov.Štvrtou akceptovanou požiadavkou je obnovenie činnosti rady výskumnej agentúry. Tá bude zasadať raz mesačne a rokovať bude o všetkých odborných dokumentoch na podporu výskumno-vývojových projektov z OP Výskum a inovácie. O výsledkoch každého rokovania, o diskutovaných dokumentoch, ako aj o opatreniach bude verejnosť pravidelne informovaná.V mene zástupcov SAV a univerzít podpísal závery dnešných rokovaní rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana Čorejová, rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Bielik, dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Semanisin, Eva Majková z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave a Peter Samuely z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.