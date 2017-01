PLAVČAN: Univerzity a SAV majú pripraviť návrh štátnej vednej politiky

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 22. januára (TASR) – Špičkové slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV) by mohli viac prehovoriť do smerovania a rozvoja vedy na Slovensku. Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) ich požiadal, aby pripravili svoj pohľad na štátnu vednú politiku.uviedol počas štvrtkovej (19.1.) tlačovej konferencie Plavčan. V zahraničí je podľa jeho slov takýto postup bežný.Slovenská akadémia vied, ale aj špičkové univerzity už podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka iniciatívne pripravili tézy takéhoto dokumentu. „Po ich odsúhlasení v pracovnej skupine chceme pracovnú skupinu rozšíriť o reprezentantov hospodárskej sféry, aby sme tézy dopracovali do podoby štátnej vednej a inovačnej politiky. Takýto dokument v SR chýba a sme radi, že pán minister našu iniciatívu privítal,“ uviedol pre TASR Šajgalík.