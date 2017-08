PLAVČAN: Verím, že bude pokračovať zvyšovanie platov učiteľov

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 30. augusta (TASR) – Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) verí, že sa bude pokračovať vo zvyšovaní platov učiteľov podľa dohody a bez akýchkoľvek podmienok. Povedal to pre TASR v reakcii na dnešné rozhodnutie školských odborárov nepodpísať memorandum, ktoré malo zaručiť sociálny zmier až do roku 2020.Učitelia si podľa Plavčana vyššie platy zaslúžia.povedal minister s tým, že v uplynulom období sa podarilo zvýšiť platy učiteľov spolu o viac ako desať percent.skonštatoval.Školskí odborári dnes po rokovaní Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) informovali, že nepodpíšu memorandum o sociálnom zmieri, pretože sa odmietajú vzdať svojho ústavného práva každoročne kolektívne vyjednávať o možnosti dohodnúť lepšie pracovné a platové podmienky.Podpisom memoranda pritom podmienil premiér Robert Fico (Smer-SD) zvyšovanie platov učiteľov od septembra. Predseda vlády už avizoval, že pri nepodpísaní memoranda predstaviteľmi školských odborov sa bude pri zvyšovaní platov učiteľov postupovať podľa programového vyhlásenia vlády a mzdy im vzrastú až v januári 2018. Po podpise memoranda sa totiž mali platy učiteľov zvýšiť o šesť percent od 1. septembra. Ďalšie zvyšovanie bolo potom plánované 1. septembra 2018 o šesť percent, od 1. septembra 2019 o šesť percent. A nakoniec zvýšenie o šesť percent 1. januára 2020.Ak by sa podmienka vlády naplnila, odborári to nepovažujú za šťastný krok. Chcú si však počkať na rozhodnutie vlády a následne bude jasné, či pristúpia aj k nátlakovým akciám.