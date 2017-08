PLAVČAN: Výzvu na výskum zrušíme, vyberieme aj nových hodnotiteľov

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 14. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva zruší eurofondovú výzvu na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSV). Zároveň v najbližšom období vypíše novú. Taktiež zruší aktuálnu databázu hodnotiteľov eurofondových projektov a v septembri vypíše výzvu na nových hodnotiteľov. Zároveň sa zmení systém vyhodnocovania projektov. To sú niektoré závery dnešného stretnutia ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS) so zástupcami výskumných univerzít a priemyslu k téme eurofondov na výskum a inovácie.Plavčan zdôraznil, že je neuveriteľné, čo bolo medializované za posledný týždeň. Podľa neho sa téma eurofondov spolitizovala. Pripomenul, že z ministerstva neodišlo ani euro.dodal Plavčan. Zopakoval, že treba si počkať na výsledky vyšetrovania a potom sa prijmú opatrenia.Minister zároveň prisľúbil, že firmy, ktoré boli úspešné v ďalšej medializovanej výzve na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC), budú verejne prezentovať svoje zámery a ciele, ktoré chcú naplniť. „dodal Plavčan s tým, že táto prezentácia bude otvorená pre verejnosť.Na tému varovného listu, ktorý zaslala Slovensku Európska komisia uviedol, že takéto listy nie zriedkavédodal Plavčan. Minister zároveň doplnil, že pre podozrenia pri rozdeľovaní eurofondov sa odstúpiť nechystá.dodal.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Opozícia pre túto kauzu žiada odchod ministra školstva Plavčana, aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Informovala, že už má zozbierané podpisy na mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra školstva Petra Plavčana. Problémy s eurofondami sú aj jedným z dôvodov aktuálnej vládnej krízy.Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Ministerstvo školstva podľa vyjadrení momentálne preveruje technické a odborné otázky problematiky a pripravuje potrebné opatrenia. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).