Plavec Hackett má opäť problémy so zákonom, zadržala ho polícia

Austrálčan Grant Hackett, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gold Coast 15. februára (TASR) - Austrálskeho plavca Granta Hacketta zadržala polícia v meste Gold Coast. Otec dvojnásobného olympijského víťaza zavolal policajtov na pomoc, po tom ako bol jeho syn agresívny a rozrušený.Po konci plaveckej kariéry sa 36-ročný Austrálčan trápi so zdravotnými problémami.povedal k jeho zadržaniu brat Craig.Podľa jeho slov sa Grant osobnostne úplne zmenil a rodinní príslušníci nespoznávajú jeho správanie.dodal Craig Hackett.Austrálsky plavec získal zlato na OH 2000 a OH 2004, striebro si odnášal z OH 2008. Jeho televízna kariéra odhalila viacero mimosúťažných problémov, Hackettovi sa nepodarilo reštartovať kariéru, do reprezentačného tímu pre OH 2016 sa napokon nekvalifikoval. Informovala agentúra AP.