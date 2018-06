Plavkyňa M. Franklinová sa po operácii vráti do súťažného diania

Američanka Missy Franklinová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 6. júna (TASR) - Americká plavkyňa Missy Franklinová sa po operácii oboch ramien plánuje vrátiť do súťažného diania na nadchádzajúcich podujatiach vo Francúzsku a Španielsku. Päťnásobná olympijská víťazka súťažne neplávala od OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.Franklinová by sa mala predstaviť v pretekoch na 50, 100 a 200 metrov znak a 100 a 200 metrov voľným spôsobom tento víkend v Canete a na budúci týždeň v Barcelone. Obe podujatia sú súčasť medzinárodnej série Mare Nostrum.Dvadsaťtriročná Američanka je držiteľka dvoch individuálnych zlatých medailí z OH 2012 v Londýne, ku ktorým pridala dve zlaté a jednu bronzovú v štafetách. Na OH 2016 bola členka zlatej štafety USA na 4x200 m voľným spôsobom. Informovala o tom agentúra AP.