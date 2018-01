Pláže v Normandii môžu byť zapísané v zozname UNESCO

Na archívnej snímke z júna 1944 americké vojenské posily sa brodia vodou cestou z lode na pobrežie niekoľko dní po tzv. "dni D", keď sa spojenecké vojská počas 2. svetovej vojny vylodili v Normandii v nacistami okupovanom Francúzsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. januára (TASR) - Francúzsko požiadalo Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), aby na zoznam svetového kultúrneho dedičstva zaradila aj pláže v Normandii, kde sa v roku 1944 vylodili spojenci. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske ministerstvo kultúry.Výbor UNESCO pre svetové kultúrne dedičstvo túto kandidatúru posúdi na svojom rokovaní v júli 2019, uvádza sa v komuniké zverejnenom francúzskym rezortom kultúry.Podanie takejto žiadosti potvrdilo aj UNESCO.Francúzsko navrhuje, aby sa svetovým kultúrnym dedičstvom stal 80 kilometrov dlhý súvislý pás pobrežia Lamanšského prieplavu - od mesta Ravenoville na západe po mesto Ouistreham na východe.Práve na týchto plážach sa 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D - vylodilo asi 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Táto operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa jej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.Tieto normandské pláže boli na zozname čakateľov na zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva od roku 2014. Takýto krok musí predchádzať každému oficiálnemu podaniu žiadosti o zápis do zoznamu UNESCO.Denník Le Figaro napísal, že kandidatúru podporilo už viac ako 60.000 ľudí vrátane známych osobností. Medzi ne sa vlani v septembri zaradil americký miliardár Christopher Forbes, ktorý počas svojej návštevy Normandii poukázal aj na pozitívny ekonomický dopad zaradenia pláží na zoznam UNESCO pre cestovný ruch v oblasti.Pláže pomenované Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno, na ktoré sa vylodili spojenci, ročne navštívia asi dva milióny turistov.