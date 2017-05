Plážové volejbalistky Dubovcová so Štrbovou získali v Ženeve striebro

Na archívnej snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová počas tlačovej konferencie v Bratislave 10. mája 2017, na ktorej bola predstavená nová beachvolejbalová dvojica Natália Dubovcová a Andrea Štrbová pred začiatkom sezóny. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

finále



Štrbová, Dubovcová (5-SR) - Ittlingerová, Mersmannová (3-Nem.) 1:2 (16, -18, -9)





semifinále:



Ittlingerová, Mersmannová - Eggerová, Marolfová (4-Švajč.) 2:0 (14, 20)



Grässliová, Sciariniová (1-Švajč.) - Štrbová, Dubovcová 1:2 (17, -23, -15)

Ženeva 14. mája (TASR) - Natália Dubovcová a Andrea Štrbová dosiahli na svojom prvom spoločnom turnaji v kariére pódiové umiestnenie. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale sa na turnaji švajčiarskej série v Ženeve prebojovali do finále, v ktorom prehrali s Nemkami Sandrou Ittlingerovou a Teresou Mersmannovou 1:2.Dubovcová so Štrbovou začali finále dobre a prvý set vyhrali 21:16. Od druhého dejstva však ťahali so skúsenejšími Nemkami za kratší koniec. Slovenky odohrali v Ženeve celkovo päť zápasov. V prvom kole síce prehrali, ale potom sa cez dve opravné kolá predrali až do semifinále, kde v sobotu večer po skvelom obrate zdolali domáce turnajové jednotky Muriel Grässliovú a Taryn Sciariniovú 2:1." povedal manažér dvojice Miloš Dubovec.