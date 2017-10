Plénum čaká príprava na rozpočet, voliť sa má aj člen Súdnej rady SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ekonomický balík zákonov súvisiaci s budúcoročným štátnym rozpočtom, právne normy vetované prezidentom Andrejom Kiskom, ale aj otázka dofinancovania zdravotníctva 100 miliónmi eur ešte v roku 2017. Aj tieto body čakajú na poslancov v úvode 21. schôdze Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok (10.10.) popoludní.Ako prvý predstúpi pred plénum minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Jeho návrh novely zákona o zdravotnom poistení má dofinancovať zdravotníctvo napokon až 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za štátnych poistencov. Pôvodná vládna norma hovorila o 50 miliónoch, na pôde zdravotníckeho výboru však prešiel pozmeňujúci návrh Štefana Zelníka (SNS). Druckerov rezort najskôr navrhol, aby sadzba za poistencov štátu posledné dva mesiace v roku stúpla z 3,78 na 4,73 percenta z vymeriavacieho základu. Poslanci však odobrili Zelníkov návrh, aby sadzba vzrástla na 5,67 percenta.Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti má zvýšiť poplatky na pohotovostiach v nemocniciach na desať eur. Lekárom by tiež mala hroziť za nepovolené vyberanie úhrad pokuta do výšky 16.596 eur. Zmeny by mali prísť aj pri preventívnych prehliadkach. Po novom by sa mali rozšíriť u všeobecných lekárov a zubárov.V utorok po 17. hodine príde na rad balík ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). Ten obsahuje celkovo desať zmien zákonov. Napr. novela daňového poriadku má zaviesť index daňovej spoľahlivosti, ako aj zverejňovanie uplatnených nadmerných odpočtov. Cieľom indexu daňovej spoľahlivosti je podľa Kažimíra vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. V praxi to bude vyzerať tak, že finančná správa bude interne "známkovať" firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti.Novela tiež zavádza ďalšiu povinnosť pre daňové subjekty. Na základe údajov z podaných daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty sa má zverejňovať štvrťročne zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu.Celkovo je na programe 21. schôdze zatiaľ zaradených 69 bodov. Vláda predložila parlamentu na prerokovanie v prvom čítaní deväť návrhov zákonov, poslanci 24. V druhom čítaní je 26 vládnych návrhov zákonov.Na programe rokovania je opäť predložená voľba člena Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa v septembri nekonala. Plénum má úlohu zvoliť nového člena, keďže 28. júna uplynulo funkčné obdobie Alene Šiškovej. Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej (Smer-SD) navrhuje štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú (nominantka Smeru-SD) a opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) advokáta Allana Böhma.V rámci schôdze sa ešte bude konať voľba piatich členov Rady pre štátnu službu. Po zvolení všetkých členov bude nasledovať voľba jej šéfa.Už v utorok by tiež malo byť známe zloženie pracovnej komisie na prípravu novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ktorá by sa mala zhodnúť na vylepšení majetkových priznaní verejných funkcionárov. Jednotlivé parlamentné strany majú práve do utorka čas nominovať svojich zástupcov. V 11-člennej komisii bude mať koalícia šesť členov, opozícia päť. Kto bude činnosť komisie zastrešovať, zatiaľ jasné nie je.