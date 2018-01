Plénum má nových poslancov: N. Milanová a E. Červeňáková zložili sľub

Na snímke vľavo Elena Červeňáková (OĽaNO) a vpravo Natália Milanová (OĽaNO) skladajú poslanecký sľub počas 26. schôdze NR SR, 30. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. januára (TASR) - Najvyšší zákonodarný zbor má od utorka dvoch nových členov. Poslanecké sľuby zložili historička Natália Milanová a zdravotná sestra Elena Červeňáková (obe OĽaNO).Takto znie ústavou predpísaný sľub poslanca, ktorý sa potvrdzuje slovoma podpisom.Milanová a Červeňáková nastúpili do parlamentu ako náhradníčky za Eriku Jurinovú a Jozefa Viskupiča (obaja OĽaNO). Tí boli vlani v novembri zvolení za županov a v súlade so svojím predvolebným sľubom sa vzdali mandátov v NR SR.Už vo štvrtok (1.2.) do parlamentu nastúpi aj Radoslav Pavelka (SaS) ako náhradník za župana Juraja Drobu (SaS). Ten sa vzdal poslaneckého mandátu až v utorok priamo v pléne.