Plénum nevzalo na vedomie správu J. Dubovcovej o porušovaní práv detí

Jana Dubovcová, archívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. februára (TASR) - Parlament dnes odmietol zobrať na vedomie správu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej. V nej upozornila na porušovanie práv detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Za správu hlasovalo 63 poslancov zo 140 prítomných. Na vedomie ju nevzali poslanci Smeru-SD, SNS (okrem poslanca Radovana Baláža), trojica poslancov z Mosta-Híd, celý klub ĽSNS a trojica nezaradených okolo Martiny Šimkovičovej.Ombudsmanka robila v roku 2016 prieskum na základe podnetov aj medializovaných informácií. Správa sa zaoberá ochranou práv detí, ktoré sú umiestňované do resocializačných zariadení alebo do detských domovov na základe rozhodnutia súdov či na základe dohody orgánov verejnej správy s rodičmi.Závažnejšie nedostatky vidí Dubovcová v rozhodovaní o umiestňovaní detí do jednotlivých typov starostlivostí, pokiaľ ju organizuje štát. Súdom napríklad vyčíta, že sa nepýtajú na názory aj samotných detí.poznamenala.Verejnej ochrankyni práv tiež chýba v zariadeniach systém nezávislej kontroly. V súčasnosti sa podľa Dubovcovej nezisťuje, aká je deťom poskytovaná starostlivosť. Taktiež sa podľa nej nezisťuje to, či pobyt dieťaťa v zariadeniach na základe rozhodnutia štátnych orgánov splnil svoj účel.tvrdí Dubovcová.V samotných konaniach deti podľa jej slov vystupujú tak, že nie sú ochránené.tvrdí Dubovcová.Taktiež za nedostatočné považuje aj vykonávanie kontrol v zariadeniach. Upozornila na to, že Slovensko sa zaviazalo, že bude kontrolovať podmienky, ktoré sú v takýchto zariadeniach ako aj spôsob výchovy. Podľa Dubovcovej však na toto nie sú vytvorené zodpovedné inštitúcie.skonštatovala Dubovcová.Ombudsmanka upozorňuje aj na výchovné metódy používané v zariadení pre deti.tvrdí Dubovcová s tým, že vychádza z výpovedí klientov zariadení. Zistenia z prieskumu majú podľa ombudsmanky systémový charakter, nejde o zlyhania jednotlivcov.