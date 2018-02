Plénum nezvolilo vo voľbe žiadneho kandidáta na člena Regulačnej rady

Ilustračné foto. NR SR. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR nezvolili vo štvrtok ani v novej voľbe žiadneho kandidáta na člena Regulačnej rady. Voľba sa tak bude opakovať v utorok 6. februára a do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti.Parlament by mal pri tajnom hlasovaní zvoliť dvoch kandidátov na tento post, z ktorých by mal následne prezident SR Andrej Kiska vymenovať nového člena Regulačnej rady.Do voľby bolo prihlásených šesť kandidátov: Ľubomír Blaško, Ján Ďuriš, Ivan Galbička, Eduard Hulík, Milan Jarás a Jozef Mihalčin. Parlament volil kandidátov na tento post, keďže členovi Regulačnej rady Viliamovi Mikulášovi sa 22. decembra skončilo šesťročné funkčné obdobie.Išlo pritom o novú voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, keďže v decembri minulého roku sa plénu nepodarilo ani v opakovanej voľbe zvoliť ani jedného z kandidátov na tento post.