Plénum NRSR odmietlo zmeny pri osobitnom príjemcovi sociálnych dávok

Na snímke Renáta Kaščáková Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Za seniorov či ťažko zdravotne postihnutých nebude môcť prebrať sociálnu dávku osobitný príjemca, ktorý by bol ustanovený do troch dní. Parlament totiž odmietol novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravili opozičné poslankyne SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a Renáta Kaščáková. Navrhovali urýchliť lehotu, do ktorej by mohol byť osobitný príjemca ustanovený.Podľa poslankýň majú seniori či zdravotne ťažko postihnutí problémy s vyplácaním dávok sociálneho poistenia v hotovosti, ak napríklad ochorejú alebo sa ocitnú v nemocnici a nemajú zriadený bankový účet.zdôvodnila Ďuriš Nicholsonová.Podľa doterajšej právnej úpravy môže Sociálna poisťovňa ustanoviť osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať. Poslankyne navrhovali ustanoviť za osobitného príjemcu aj blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia, respektíve obec, bez súhlasu poberateľa dávky, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje vyjadriť súhlas. Sociálna poisťovňa by bola povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do troch dní.Návrh reagoval aj na situácie, ak by poberateľ dávky sociálneho poistenia nemal žiadnu blízku osobu alebo inú osobu v pomere rodinnom alebo obdobnom, ktorá by dôvodne pociťovala ujmu poberateľa dávky ako svoju vlastnú ujmu, aby bolo možné rovnako v priebehu 3 dní ustanoviť za osobitného príjemcu aj obec, kde má poberateľ dávky trvalý pobyt.