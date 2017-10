Plénum odmietlo debatovať o ľudovom hlasovaní o odvolaní A. Kisku

Na snímke pohľad do rokovacej sály počas 21. schôdze NR SR 10. októbra 2017 Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR dnes odmietli diskusiu o vyhlásení ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Andreja Kisku z funkcie. Do programu aktuálnej schôdze chcel takýto bod zaradiť líder ĽSNS Marian Kotleba. Za jeho návrh hlasovalo len 16 poslancov. Okrem členov ĽSNS hlasovali kladne aj nezaradení Martina Šimkovičová, Peter Marček a Rastislav Holúbek.odkázal Kotleba.Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová (SaS) neúspešne žiadala do programu rokovania zaradiť bod, počas ktorého by vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD) informoval o stave riešenia problému funkčnosti elektronických schránok.odkázala.Jánovi Maroszovi (OĽaNO) neprešiel návrh, aby minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) zverejnil všetky zmluvy, ktorými Národná diaľničná spoločnosť vykupovala pozemky pod rýchlostné cesty D4, R7 a obchvatov Prešova a Košíc.Jozef Viskupič (OĽaNO) sa neúspešne dožadoval, aby minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) musel poslancom vysvetliť, prečo Matica slovenská umožňuje použiť svoje logo na podporu kandidáta v Trnavskom kraji, ktorého podporuje aj Smer-SD.myslí si.Anna Zemanová (SaS) žiadala prijatie uznesenia NR SR, podľa ktorého by sa na novembrové zasadnutie NR SR zaradil bod - Správa o lesnom hospodárstve za rok 2016, ktorý by uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).vysvetlila. Ani jej návrh neprešiel.Erika Jurinová (OĽaNO) sa neúspešne dožadovala, aby Érsek musel predložiť plán prípravy, realizácie a ukončenia najkritickejších cestných úsekov D1, D3 a R3.dodala.