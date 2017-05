Plénum podporuje reguláciu udeľovania prechodného pobytu žiakom SŠ

Na snímke NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. mája (TASR) - Získanie prechodného pobytu na Slovensku z dôvodu štúdia na strednej škole (SŠ) by malo byť od septembra podmienené vekom nižším ako 18 rokov. Túto hranicu chcú do zákona o pobyte cudzincov zaviesť poslanci koaličnej SNS Eva Smolíková, Jaroslav Paška, Magdaléna Kuciaňová a Tibor Bernaťák. Právnu normu dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.Po novom tak slovenská polícia udelí prechodný pobyt na účel štúdia štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je žiakom dennej formy štúdia strednej školy a je ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 18 rokov. Ak ide o žiaka nadstavbového, kvalifikačného, špecializačného alebo vyššieho odborného štúdia, ku dňu podania žiadosti musí byť mladší ako 20 rokov.SNS zároveň navrhuje úplne zrušiť možnosť získať na Slovensku prechodný pobyt z dôvodu štúdia na jazykovej škole. Týmito opatreniami chcú národniari zabrániť zneužívaniu povolenia na prechodný pobyt pre dospelé osoby aj na iné účely, ako je nelegálna práca či migrácia.argumentujú koaliční poslanci.Na margo jazykových škôl uviedli, že v praxi sú zaznamenané množstvá prípadov zneužívania tohto účelu udelenia prechodného pobytu.dodali poslanci.