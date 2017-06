Plénum prerušilo rozpravu o dlhovej brzde, pokračovať bude v septembri

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 21. júna (TASR) - Diskusiu o návrhu uznesenia k uvoľneniu dlhovej brzdy dokončia poslanci Národnej rady (NR) SR až na septembrovej schôdzi parlamentu. Na dnešnom zasadnutí poslaneckého grémia sa totiž zákonodarcovia dohodli, že aktuálnu rozpravu prerušia a pokračovať budú až na nasledujúcej schôdzi. Tá má naplánovaný začiatok 5. septembra.Návrh na prijatie uznesenia k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona predložila parlamentu skupina poslancov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Poslanci chcú uznesením zaviazať ministerstvo dopravy a financií, aby pre parlamentný finančný výbor pripravili do 15. októbra podklady, na základe ktorých následne výbor pripraví novelu ústavného zákona o dlhovej brzde.Takýto krok poslanci odôvodňujú potrebou získať finančné prostriedky na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. O uvoľnení zákona o dlhovej brzde však už dlhodobejšie hovoria viacerí predstavitelia vlády. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte koncom minulého roka avizoval v tejto veci rokovania s opozíciou. Na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je totiž potrebná ústavná väčšina, vládna koalícia teda potrebuje aj podporu časti opozičných poslancov.Vláda argumentuje tým, že ak sa zákon o dlhovej brzde neuvoľní, štát nebude mať dostatok finančných prostriedkov na veľké infraštruktúrne projekty. Teda napríklad na diaľničné či železničné stavby.zdôraznil napríklad v máji tohto roka minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Uvoľnenie pravidiel dlhovej brzdy okrem časti opozície neschvaľuje ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Podľa nej to nie je vhodné ani potrebné. Bez toho, aby sa dosiahla tretia hranica limitu dlhu, pri ktorej je potrebné podľa zákona uplatniť sankcie, totiž možno podľa Rady do roku 2019 ešte použiť dodatočné prostriedky vo výške 4,1 miliardy eur alebo 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP).