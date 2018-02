Plénum sa pozrie na vyvlastňovanie pozemkov aj na 13. a 14. plat

Na archívnej snímke poslanci NRSR Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) - Témy vyvlastňovania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže a ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením, príplatok za prácu v noci a cez sviatky, ale aj zavedenie 13. a 14. platu. Aj toto čaká na poslancov Národnej rady SR v rámci druhého týždňa pokračujúcej 26. schôdze parlamentu. Z celkovo 76-bodového programu musí plénum otvoriť ešte 44.Už na utorok (6.2.) poslala vláda poslancom návrh novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Práve táto právna norma má za istých podmienok umožniť spomínané vyvlastňovanie pozemkov s environmentálnymi záťažami. Kabinet navyše poslancom navrhuje, aby novelu prerokovali v skrátenom konaní, teda do jej definitívneho schválenia uplynie len pár dní.Návrh zákona od ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) reaguje aj na situáciu s plánovanou sanáciou skládky v bratislavskej Vrakuni, kde je problém pri stavebnom konaní pri troch pozemkoch.povedal nedávno v rozhovore pre TASR. Prípadom vrakunskej skládky argumentuje ministerstvo aj potrebu zrýchleného legislatívneho konania.Ministerstvo chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona. Jeho súčasné znenie umožňuje len nútené obmedzenie vlastníckych práv. Ako však poukazuje envirorezort, sanácia envirozáťaže nie je dočasná činnosť, ale trvalá, keďže ide o stavebné činnosti. Nepriamo preto právnu normu novelizuje zákonom o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Pokiaľ legislatívnu zmenu odobrí parlament a prezident, platiť by mala od marca.O niečo neskôr príde na rad novela Zákonníka práve od poslancov Smeru-SD Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka. Základným cieľom je zvýšenie príplatkov za nočnú a sviatočnú prácu a zavedenie nového príplatku za víkendovú prácu. Do tejto novely Zákonníka práce sa však má dostať dobrovoľný 13. a 14. plat vo firmách, s ktorým má prísť SNS. Zmenou sa majú definovať presné podmienky, kedy a ako majú tieto platy zamestnávatelia vyplácať zamestnancom. Návrh má spresniť aj postupné oslobodenie týchto platov od odvodov.V rámci druhého týždňa sa plénum dostane aj k voľbe člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Túto pozíciu má na návrh prezidenta Andreja Kisku zastávať ekonomický analytik Juraj Kotian. Vo funkcii by nahradil Ľudovíta Ódora, ktorému skončilo päťročné funkčné obdobie.Poslancov čaká aj návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), ktorým sa má stať práve spomínaný Ódor. Ten v minulosti napríklad riadil Inštitút finančnej politiky (IFP) a bol aj členom Bankovej rady NBS.V utorok popoludní príde na rad opakovaná voľba členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). V tohtotýždňovej voľbe žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola tak postúpila dvojica s najvyšším počtom hlasom. Poslanci si tak budú vyberať medzi Milanom Blahom, ktorého navrhla Únia slovenských novinárov a Jánom Ikrényim nominovaným poslancom Tiborom Bernaťákom (SNS). Predseda mediálneho výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) ešte pred voľbou priznal, že Milan Blaha je otcom poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD).