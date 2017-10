Plénum schválilo novelu o priamych podporách v agrorezorte

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upraví konanie o priamych podporách. Vyplýva to z predkladacej správy k legislatívnej norme z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú dnes definitívne schválil parlament.priblížil agrorezort.Predkladaný návrh zákona podľa MPRV aktualizuje právnu úpravu vzťahujúcu sa k podmienkam a kritériám na uplatňovanie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, zdôrazňuje ochranu finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, upravuje Pôdohospodársky poradenský systém, dopĺňa kompetencie MPRV a kompetencie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), upravuje konanie o priamych podporách a zdokonaľuje výkon právomocí orgánov štátnej správy v rámci schvaľovania žiadostí o podporu v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy výborov, ktorým sa do zákona preberá eurosmernica. Tá má štátom Európskej únie umožniť nevymáhať neoprávnene nevyplatenú sumu, ak suma, ktorá sa má vymáhať od prijímateľa, nepresahuje bez úrokov 250 eur.uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu zákona s tým, že počet konaní by sa mal znížiť o 12 % až 24 %.Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh poslancov SNS Tibora Bernaťáka a Evy Antošovej. Prostredníctvom neho sa nepriamo novelizuje zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Navrhovanou zmenou sa má zefektívniť administrácia jednotlivých projektov, čo bude mať podľa poslancov vplyv na plnenie podmienok výkonnostného rámca programu rozvoja vidieka.