Plénum schválilo zákon na odbúranie administratívnej záťaže občanov

Na snímke poslanci NR SR počas 17. schôdze parlamentu v Bratislave 9. mája 2017. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Ľudia na Slovensku budú mať menej administratívnych povinností voči niektorým úradom. Orgány verejnej moci majú totiž po novom o fyzických a právnických osobách získavať pri svojej úradnej činnosti potrebné údaje z informačných systémov verejnej správy. Počíta s tým návrh zákona o opatreniach na zníženie administratívnej záťaže, ktorý definitívne schválil parlament.Cieľom zákona je zrušiť povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra.uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Správne fungovanie si vyžaduje aj optimálne technické riešenie, ide najmä o prepojenie so zdrojovými registrami údajov, presun informačného systému CSRÚ (centrálna správa referenčných údajov) do vládneho cloudu a pripravenosť partnerov.Technické riešenie pre odbúranie výpisov sa buduje ako nadstavba centrálneho informačného systému CSRÚ. Je potrebné ho zosúladiť s novým nariadením EÚ o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré bude platiť od konca mája tohto roku.vysvetlil Raši.Odbúranie papierových výpisov bude zavádzané postupne. Od 1. septembra 2018 budú mať elektronickú podobu výpisy z obchodného a živnostenského registra a listy vlastníctva. Výpisov z registra trestov sa to bude týkať od 1. januára 2019.priblížil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.Poslanci schválili aj pozmeňujúce návrhy z výborov. Do zákona sa zavádza výnimka, ktorou sa umožní občanom pri hlásení pobytu, v prípade technických problémov na strane orgánu verejnej moci, predkladať listinnú podobu výpisov bez časového obmedzenia. Jedinou podmienkou ale bude, že všetky údaje budú musieť byť aktuálne a platné.Zmeny sa udejú aj pri žiadosti o list vlastníctva.doplnil Raši. Potrebné bude uviesť názov obce a katastrálneho územia, ale aj identifikáciu vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku.Vládny návrh zákona celkovo zmení 168 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o predkladaní výpisov v papierovej forme. Vlani si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov. Vláda očakáva, že tento zákon občanom ročne ušetrí 13 miliónov eur.