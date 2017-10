Plénum schválilo zavedenie odpočítateľnej položky pri úveroch

Na snímke pohľad do rokovacej sály počas 21. schôdze NR SR 10. októbra 2017 Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Mladí sa k zvýhodneným úverom na financovanie bývania od budúceho roka dostanú za nových podmienok. Zavedie sa totiž daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch. Vyplýva to z novely zákona o bankách, ktorú dnes schválil definitívne parlament.Zavedenie tohto daňového bonusu do zákona zapracoval ešte parlamentný finančný výbor. Pôvodne túto zmenu totiž obsahovala novela zákona o dani z príjmov, o ktorej prerušil výbor rokovanie.Po novom sa tak zmení poskytovanie hypoték pre mladých. Tí v súčasnosti môžu získať po splnení určitých podmienok štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %. Po novom podporu od štátu pri kúpe nehnuteľnosti dostanú vo forme daňovo odpočítateľnej položky. Cieľom zmien je podľa rezortu financií zjednodušenie, sprehľadnenie, ako aj zníženie administratívnej záťaže pri celom procese poskytovania úverov.uvádza sa v spoločnej správe k novele zákona.Zvýhodnenie bude vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50.000 eur na jednu nehnuteľnosť. Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.Nezmení sa veková hranica. Naďalej si budú toto zvýhodnenie môcť uplatniť ľudia vo veku najmenej 18 a najviac 35 rokov. Nový daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok. V súčasnosti sa klientovi uplatňuje priebežne počas roka pri zaplatení každej mesačnej splátky.Zmeny sa majú dotknúť len nových úverov. Tie, ktoré boli čerpané skôr, by sa mali riadiť starými pravidlami. Mladým ľuďom však po zmene pribudnú nové povinnosti. Zodpovednosť za uplatnenie daňového bonusu totiž prechádza na nich. Pri podaní daňového priznania si klient uplatní daňový bonus a zníži si tak daň z príjmu.Klient bude potrebovať potvrdenie o výške úrokov pri úvere na bývanie, ktoré mu vystaví banka. Následne si daňový bonus bude môcť odpočítať z daní. Keď bude suma daňového bonusu vyššia ako výška dane, o preplatenie daňového preplatku bude môcť požiadať finančnú správu.