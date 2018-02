Plénum schválilo zmeny v podmienkach v rámci investičnej pomoci

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. februára (TASR) - Podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe. Vyplýva to z návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v utorok definitívne schválil parlament.priblížil v predkladacej správe k zákonu slovenský rezort hospodárstva.Ďalšie zmeny legislatívy súvisia podľa MH SR so zmenou smerovania investičnej pomoci podľa potrieb Slovenskej republiky, a to ako z pohľadu typov investície, tak aj regionálneho rozmeru realizovania investičných zámerov.upozornilo ministerstvo hospodárstva.zdôvodnil rezort hospodárstva.Poslanci schválili aj pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov. Upravuje sa tak povinnosť prijímateľa investičnej pomoci evidovať oprávnené náklady investičného zámeru a ostatné náklady súvisiace s investičným zámerom prehľadne a oddelene tak, aby boli jednoznačne identifikovateľné. Taktiež sa znemožní, aby daňovník čerpal dve úľavy na dani súbežne.