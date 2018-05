Plénum začalo debatu o predčasných voľbách, opozícia ich chce 8.9.2018

Na snímke poslanci NR SR. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. mája (TASR) - Predčasné voľby do Národnej rady SR sa majú konať 8. septembra 2018. Navrhujú to opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorých zástupcovia predložili ústavný zákon o skrátení aktuálneho volebného obdobia. Na jeho prijatie je potrebných minimálne 90 hlasov. Do písomnej časti rozpravy sa z koalície nikto neprihlásil.povedala v rozprave Jana Kiššová (SaS) s tým, že cíti úzkosť zo zlého smeru, akým sa naša krajina na čele s touto vládou uberá.odkázala.V dôvodovej správe návrhu sa uvádza, že od volieb do NR SR konaných 5. marca 2016 došlo k zásadnej zmene rozloženia politických síl.argumentuje opozícia.Podľa nej sa vláda aktuálne opiera o početne nejasnú a krehkú nereprezentatívnu väčšinu,tvrdia predkladatelia.Zároveň dodávajú, že vo februári a v marci 2018 ovládla Slovensko vlna protivládnych protestov, najväčších od roku 1989.píše sa v dôvodovej správe.Vážnosť situácie podľa opozície potvrdzuje aj demisia vlády a zostavovanie vlády novej.uvádzajú SaS, OĽaNO a Sme rodina. Riešenie tejto situácie vidia v skrátení VII. volebného obdobia a v stanovení termínu nových volieb.