Ples v opere otvorí slovenskú plesovú sezónu

Na snímke zľava nemecký spevák skupiny Alphaville Marian Gold, americká soulová a R’n’B speváčka Ali Caldwell a slovenský basgitarista, producent, dirigent a skladateľ Oskar Rózsa počas tlačovej konferencie hudobných hostí 17. Plesu v opere 6. januára 2017 v Bratislave. Ples v opere otvorí plesovú sezónu 7. januára 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. januára (TASR) – Slovenskú plesovú sezónu otvorí už tradične Ples v opere. Historická budova Slovenského národného divadla privíta v sobotu 7. januára na 17. ročníku tohto dobročinného podujatia šesťsto plesových hostí a desiatky umelcov, ktorí pripravili nevšedný umelecký zážitok.V programe večera sa predstavia Big Band Gustava Broma pod taktovkou Vlada Valoviča, Ľudová hudba Lúčnica pod vedením primáša Martina Sleziaka, Celeste Buckingham v sprievode kapely King Shaolin, David Koller Band s Lenkou Dusilovou, skupina Funkiez so speváčkou Nicole J. McCloud, Andrea Zimányiová a Vašo Patejdl či kvarteto známych domácich hudobníkov Martin Valihora, Oskar Rózsa, Stanislav Palúch a Marcel Commendant. Zahraničnými hosťami budú americká soulová a R'n'B speváčka Ali Caldwell a nemecká skupina Alphaville, moderátorkou večera bude herečka Zuzana Mauréry. Organizátori plesu siahli po netradičnom rozhodnutí. Ples v opere vždy otvárala zahraničná hviezda úderom na gong, tento rok to bude iná osobnosť, ktorej meno zatiaľ nezverejnili.Čestný plesový výbor tvoria aj tento rok významné osobnosti spoločenského a hospodárskeho života. Sú nimi Eva Blahová, Martin Huba, Marián Chudovský, Elena Kohútiková, Pavol Lančarič, Jaromír Pastorek, Matej Tóth, Ľubica Vargicová a Emília Vášáryová.Ples v opere oslovuje hostí a širokú verejnosť aj dobročinným poslaním. Celý výťažok plesu poputuje na zriadenie nového Centra včasnej intervencie, tentoraz v Trenčíne. Na Slovensku tak bude môcť pomoc poskytovať až šesť takýchto centier, pričom dve vznikli minulý rok tiež vďaka pomoci tohto podujatia. Okrem hostí plesu môže podporiť rozvoj Centier včasnej intervencie na Slovensku každý, kto do 22. januára zašle darcovskú SMS s textom DMS (medzera) CVI na číslo 877.povedal pre TASR Oskar Rózsa, hudobný dramaturg úvodného programu.Speváčku Ali Caldwell bude na plese sprevádzať formácia zostavená z domácich hudobníkov. Prekvapením pre hostí bude pieseň Ej, padá, padá rosička, ktorú Ali zaspieva po slovensky.uviedla na stretnutí s médiami., dodal líder kapely Alphaville Marian Gold. Podľa jeho slov prídu na jar po siedmich rokoch aj s novým albumom.Nemecká synti-popová formácia Alphaville vznikla v roku 1983 v nemeckom Münsteri. V septembri 1984 vydali album Forever Young. Štyri piesne z neho vyšli na singli a bodovali v európskych hitparádach, Big In Japan, Sounds Like a Melody, Forever Young a Jet Set. V júni 1986 vydali druhý album Afternoons in Utopia, z ktorého boli hity Jerusalem a Dance With Me. Na svojom konte majú šesť štúdiových albumov, ten šiesty s názvom Catching Rays On Giant vydali v novembri 2010. K diskografii patrí aj desiatka live a kompilačných albumov.