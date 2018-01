Ples v opere pomôže historicky najvyššou sumou

Na snímke historická budova Slovenského národného divadla, v ktorej sa konal 18. ročník dobročinného Plesu v opere 13. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Marko Erd Na snímke historická budova Slovenského národného divadla, v ktorej sa konal 18. ročník dobročinného Plesu v opere 13. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 29. januára – Symbolický šek so sumou 254.620 eur odovzdali v pondelok popoludní organizátori 18. ročníka Plesu v opere Pavol Lančarič, zástupca hostiteľa a generálny riaditeľ Orange Slovensko, a riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová Koalícii pre deti Slovensko a Nadácii pre deti Slovenska.





Tento ročník prekonal hranicu štvrť milióna eur, hostia a podporovatelia plesu prispeli doposiaľ najvyššou sumou v histórii podujatia. Tá bude v plnej výške použitá na naplnenie dobročinného poslania, ktorým je tento rok podpora detí so zdravotným znevýhodnením na ich ceste za kvalitnejším vzdelaním.Dobročinný Ples v opere od roku 2010 prispieva k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti. „Darí sa nám to aj vďaka našim vzácnym hosťom a ich štedrosti. Sme úprimne radi, že tento rok sa nám spolu podarilo prispieť na dobrú vec historicky najvyššou sumou, a navyše sme po prvý raz presiahli hranicu štvrť milióna eur. Všetkým zúčastneným patrí naša srdečná vďaka,“ uviedol na stretnutí Pavol Lančarič.