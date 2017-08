Plíšková aj naďalej na čele rebríčka WTA, ako je na tom Cibulková?

Na snímke Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rebríček WTA k 28. augustu:



1. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 6390 bodov, 2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6385, 3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5860, 4. (4.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5530, 5. (5.) Caroline Wozniacka (Dán.) 5350, 6. (6.) Angelique Kerberová (Nem.) 5146, 7. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4750, 8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4410, 9. (9.) Venus Williamsová (USA) 4216, 10. (11.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3830, ..., 32. (33.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 1577, 87. (89.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 692, 135. (135.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 430, 175. (174.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 311, 188. (190.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 287

Nadal lídrom rebríčka ATP, Gombos na 84. pozícii

Rebríček ATP k 28. augustu:



1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 7645 bodov, 2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 7150 bodov, 3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7145, 4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5690, 5. (5.) Novak Djokovič (Srb.) 5325, 6. (6.) Alexander Zverev (Nem.) 4470, 7. (7.) Marin Čilič (Chor.) 4155, 8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 4030, 9. (9.) Grigor Dimitrov (Bul.) 3710, 10. (10.) Kei Nišikori (Jap.) 3195, ... 84. (83.) Norbert GOMBOS (SR) 639, 120. (120.) Lukáš LACKO (SR) 472, 136. (135.) Martin KLIŽAN (SR) 417, 156. (157.) Jozef KOVALÍK (SR) 366, 183. (184.) Andrej MARTIN (SR) 302

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. augusta (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková je aj naďalej na čele svetového rebríčka WTA, pred druhou Rumunkou Simonou Halepovou má však náskok už len piatich bodov. Tretie miesto si udržala Garbine Muguruzová Blancová zo Španielska.Finálovou účasťou na turnaji v americkom New Havene si o jednu pozíciu zlepšila svoje postavenie slovenská jednotka Dominika Cibulková, v novom vydaní rebríčka jej patrí desiata priečka so ziskom 3830 bodov. Rovnako si polepšila aj Magdaléna Rybáriková, ktorá je momentálne na 32. mieste. V prvej stovke figuruje tiež Jana Čepelová, v rebríčku jej patrí 87. miesto.Španielsky tenista Rafael Nadal je pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open na čele rebríčka ATP Entry. Pred druhým Britom Andym Murraym má náskok takmer 500 bodov. Na treťom mieste je Švajčiar Roger Federer.Zo slovenských tenistov je na tom najlepšie Norbert Gombos, v aktuálnom vydaní figuruje so ziskom 639 bodov na 84. mieste. Jeho kolega Lukáš Lacko je na 120. pozícii.