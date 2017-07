Plíšková je líderkou rebríčka WTA, Cibulková je na 11. priečke

Česká tenistka Karolína Plíšková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. júla (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková je oficiálne novou líderkou svetového rebríčka WTA. Na tomto poste po grandslamovom Wimbledone nahradila Nemku Angelique Kerberovú. Z elitnej desiatky vypadla Slovenka Dominika Cibulková, ktorej aktuálne patrí 11. pozícia.Na 33. miesto po historickom postupe Slovenky do semifinále singla vo Wimbledone sa katapultovala Magdaléna Rybáriková. Jej výkony a výsledky v Londýne ju vystrelili o 54. miest. Do elitnej stovky sa dostala aj Kristína Kučová, ktorej patrí 95. miesto, o štyri priečky pred ňou je Jana Čepelová.Víťazka z All England Clubu Garbine Muguruzová zo Španielska sa posunula smerom nahor o 10 miest na aktuálne 5. priečku, jej finálová súperka Venus Williamsová z 11. miesta vyskočila na deviate. Plíšková má pred druhou Rumunkou Simonou Halepovou náskok 185 bodov.1. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6855 bodov, 2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6670, 3. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 5975, 4. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 5110, 5. (15.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4990, 6. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4935, 7. (6.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4780, 8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4500, 9. (11.) Venus Williamsová (USA) 4461, 10. (10.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3985, 11. (9.) Dominika CIBULKOVÁ 3710, ... 33. (87.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 1479, 91. (91.) Jana ČEPELOVÁ 673, 95. (105.) Kristína KUČOVÁ 642, 149. (158.) Viktória KUŽMOVÁ 368, 164. (152.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 321, 176. (186.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 300