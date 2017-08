Plíšková sa obula do Rybárikovej: 'Hrá škaredý tenis'

Foto: TASR/AP Česká tenistka Karolína Plíšková, sestra Kristýny Plíškovej.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

31. augusta (TASR) - Česká tenistka Kristýna Plíšková neuniesla prehru so Slovenkou Magdalénou Rybárikovou v 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Po zápase sa do nej obula a na adresu wimbledonskej semifinalistky uviedla, že hrá "škaredý" tenis.uviedla pre server idnes.cz Kristýna Plíšková, ktorej sa v New Yorku nepodarilo pomstiť sestru Karolínu. Svetová jednotka podľahla Rybárikovej v 2. kole Wimbledonu.Frustrovaná Kristýna Plíšková si po prehre s Rybárikovou vyliala zlosť hodením rakety o dvorec. Slovenskej dvojke sa však napokon od Češky dostali aj slová uznania.