Plíšková vyhrala aj druhý zápas na MS WTA a postúpila do semifinále

Biela skupina:



Venus Williamsová (5-USA) - Jelena Ostapenková (7-Lot.) 7:5, 6:7 (3), 7:5

Karolína Plíšková (3-ČR) - Garbine Muguruzová (2-Šp.) 6:2, 6:2



Tabuľka:



1. Karolína Plíšková 2 2 0 4:0 4*

2. Garbine Muguruzová 2 1 1 2:2 2

3. Venus Williamsová 2 1 1 2:3 2

4. Jelena Ostapenková 2 0 2 1:4 0

* - postup do semifinále

Singapur 24. októbra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková triumfovala aj vo svojom druhom zápas v bielej skupine na MS WTA Tour v Singapure a ako prvá postúpila do semifinále. Turnajová trojka si v utorok poradila s druhou nasadenou Garbine Muguruzovou-Blancovou zo Španielska v dvoch setoch poľahky dvakrát 6:2. V prvom zápase dosiahla Američanka Venus Williamsová prvé víťazstvo na turnaji. Ako nasadená päťka zdolala turnajovú sedmičku Jelenu Ostapenkovú po trojsetovej bitke 7:5, 6:7 (3) a 7:5.Plíšková na kurte od úvodu dominovala. Už v druhej hre zobrala súperke podanie a postupne si vybudovala náskok 3:0 i 4:1. Španielke sa podarilo znížiť na 2:4, ale v ôsmej hre opäť stratila servis a prvý set prehrala 2:6. V druhom taktiež ťahala za kratší koniec. Plíšková dokonca viedla už 5:0, následne však nepremenila tri mečbaly a v ďalšej hre prvýkrát v zápase stratila podanie. Víťazstvo si však už nenechala vziať a vo ôsmej hre pri súperkinom servise premenila štvrtý mečbal - 6:2.Kým Češke stačila na víťazstvo hodina a tri minúty, Williamsová na to potrebovala vyše tri hodiny. Jej duel s Ostapenkovou bol od začiatku veľmi vyrovnaný, obe hráčky mali od úvodu problém udržať si svoje podania. Ostapenková ich v prvom sete stratila štyri, Williamsová iba tri a tak triumfoval 7:5. Tridsaťsedemročná Američanka viedla v druhej sade 2:0, no náskok rýchlo premrhala, keď dvakrát po sebe stratila servis a razom prehrávala 2:3. Set nakoniec dospel do tajbrejku, v ktorom vyhrala o 17 rokov mladšia Lotyška 7:3, keď jej súperka nezískala pri svojom podaní ani jeden bod. V rozhodujúcom treťom dejstve sa obraz hry nezmenil a súperky si navzájom "kradli" servis. Záver zvládla lepšie skúsenejšia Američanka, ktorá ho ukončila forhendom do voľného rohu dvorca - 7:5.