Plíškovú delí výhra od postu svetovej jednotky, Halepovej skvelý obrat

Česká tenistka Karolína Plíšková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Karolína Plíšková (2-ČR) - Caroline Garciová (28-Fr.) 7:6 (3), 6:4, Simona Halepová (3-Rum.) - Jelina Svitolinová (5-Ukr.) 3:6, 7:6 (6), 6:0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. júna (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková postúpila po výhre nad Francúzkou Caroline Garciovou po setoch 7:6 a 6:4 do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Ak uspeje aj v ďalšom kole, stane sa novou svetovou jednotkou.Plíšková získala prvý set v tajbrejku, jej súperka v ňom získala iba tri fiftíny. V druhom sete prišiel zlom až za stavu 4:4, vtedy česká tenistka prelomila Garciovej podanie a to svoje si vzápätí udržala.povedala Plíšková pre stanicu Eurosport.V semifinále sa Plíšková stretne s Rumunkou Simonou Halepovou. Tá vo štvrťfinále ako nasadená trojka vyradila piatu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú po setoch 3:6, 7:6 a 6:0. Rumunská tenistka má rovnako ako Plíšková šancu stať sa po turnaji novou svetovou jednotkou, v Paríži však musí triumfovať.Halepovej v zápase utiekli úvody oboch setov, v tom prvom získala tri gemy za sebou až za stavu 5:0 pre Ukrajinku, na obrat to však už nestačilo. Druhý set mal podobný priebeh, Svitolinová prelomila podanie súperky hneď v prvom geme a neskôr viedla už 5:1. Rumunská tenistka ale od tej chvíle zlepšila hru, tlačila sa viac na sieť a jej údery boli presnejšie. Vyhrala päť gemov za sebou, v tom dvanástom, ktorý bol veľmi dramatický, ale dokázala Svitolinová vyrovnať na 6:6 a o víťazke druhého setu sa rozhodovalo v tajbrejku. Za stavu 6:5 v ňom mala mečbal Svitolinová, pevnejšiu ruku i nervy však napokon ukázala Halepová a zvíťazila v druhej sade 8:6. V treťom sete to už bola jasná záležitosť Halepovej, ktorá nedovolila Svitolinovej uhrať ani jednu hru.povedala Halepová, ktorá sa v ňom predstavila už v roku 2014, no neuspela v súboji Máriou Šarapovovou.