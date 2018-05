Plné sumy liekov na výnimky by sa mali platiť v ojedinelých prípadoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 20. mája (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva súhlasí, že zdravotné poisťovne by mali mať možnosť uhradiť za niektoré lieky na výnimku celú sumu. Potvrdilo to v reakcii na zmeny podmienok ich preplácania z verejného zdravotného poistenia, ktoré tento týždeň odobril parlament. Ešte ich musí odobriť prezident.reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Po tom, čo sa najprv podmienky preplácania liekov na výnimky do konca roka zjemnili, parlament v stredu (16.5.) odsúhlasil pozmeňujúce návrhy zdravotníckeho výboru, ktoré umožňujú zdravotným poisťovniam platiť za takéto lieky aj od budúceho roka ich plnú cenu. Rovnako sa zruší päťpercentná spoluúčasť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na liečbu.uviedla Eliášová.Na lieky na výnimku platia od začiatku roka limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Poslanci najprv vo februári odsúhlasili, že tento rok to ešte vo výnimočných prípadoch môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny. Vo výnimočných prípadoch tak tomu má byť aj naďalej. Na rozdiel v cene majú dať inak farmafirmy zľavy podobne, ako je to v iných európskych krajinách.V prípade liekov na výnimky nejde o bežné lieky, ale o tie, ktoré nesplnia podmienky vstupu do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia, prípadne výrobcovia o vstup nepožiadajú. Často ide o drahú inovatívnu liečbu rakoviny, neurologických, kardiovaskulárnych či zriedkavých ochorení.Štát však menil aj samotné podmienky pre vstup liekov do systému úhrad, vďaka čomu ich má splniť viac liekov. Zmeny presadil exminister Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ministerstvo podľa Eliášovej aktuálne posudzuje vyše 50 žiadostí držiteľov registrácie liekov o vstup do kategorizačného zoznamu.zhrnula Eliášová.