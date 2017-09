Plochy viníc zmenšuje drahá pôda, obnove bráni rozdrobenosť pozemkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Malokarpatská oblasť ponúka štýl vín, ktoré sa neurodia v ostatných slovenských oblastiach a majú nezameniteľné čaro. Pestovať hrozno v nej by malo byť samozrejmosťou pre každého vinára. Tvrdí to Martin Pomfy z pezinského vinárstva Mavín, podľa ktorého je pravdou opak.myslí si Pomfy a dodáva, že na výmerách sú vlastníci, ktorí sa o svoju pôdu nestarajú, nechcú ju predať, a ak, tak len za vysoké sumy. "Druhým faktorom je dovoz vín zo zahraničia, ktoré končia pod hlavičkou slovenského vína," uviedol Pomfy.Za zmenšovaním plochy vinohradov stojí podľa neho aj znížená intenzita pomoci z Európskej únie, keďže malokarpatská oblasť sa nachádza blízko hlavného mesta.povedal.Podľa Pomfyho sa musí zmeniť celý systém, pričom podporu by mali dostávať iba vinárstva, ktoré pestujú vo vlastných vinohradoch v určitom objeme v oblasti svojho pôsobenia.tvrdí Pomfy.Hlavná agronómka vinárstva Elesko Soňa Bugáňová vníma problém zmenšovania plôch vinohradov odlišne.uviedla. Dôležitým faktorom je podľa nej rozdrobenosť pozemkov na Slovensku.vysvetlila Bugáňová.Obaja odborníci sa vyjadrili aj k stavu na slovenskom trhu s vínom.myslí si hlavná agronómka Eleska. Podľa Pomfyho sa k slovenskému spotrebiteľovi dostávajú vína nejasného pôvodu pod slovenskými značkami za lepšiu cenu.skonštatoval s tým, že je nevyhnutné spustiť kontrolu kvalitnejších vín z hľadiska ich pôvodu.