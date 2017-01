Plodná noc Pánika: Gólom a asistenciou pomohol zdolať Tatarov Detroit

Richard Pánik (14) oslavuje svoj gól za Chicago Blackhawks. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:

Buffalo - Philadelphia 4:1,

Carolina - Columbus 5:3,

St. Louis - Boston 3:5,

Chicago - Detroit 4:3 pp (za domácich R. PÁNIK 1+1, M. HOSSA 0+1 - za hostí T. TATAR 1+0),

Edmonton - San Jose 3:5,

Nashville - Vancouver 2:1 pp,

Anaheim - Dallas 2:0

New York 11. januára (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik prispel jedným gólom a jednou asistenciou k domácemu triumfu Chicaga nad Detroitom 4:3 po predĺžení v zápase zámorskej NHL v noci na stredu. Hosťom k výhre nestačil ani presný zásah Tomáša Tatara, jeho deviaty v sezóne. Do štatistík kanadského bodovania sa v stretnutí zapísal aj ďalší útočník Blackhawks Marián Hossa, ktorý asistoval pri prvom góle Briana Campbella. V drese hostí absentoval útočník Tomáš Jurčo, zápas sledoval na tribúne."Čierni jastrabi" vyhrali štvrtý zápas za sebou aj vďaka Pánikovi. Ten v 11. minúte zvýšil na 2:0, čo bol jeho desiaty gól v ročníku. Tatar v druhej tretine v 30. minúte vyrovnal na 2:2, domáci ešte raz viedli po góle Tannera Keroa (druhá asistencia Pánik-pozn.), ale Red Wings v poslednej minúte druhej tretiny opäť vyrovnali a súboj napokon dospel do extračasu. V predĺžení rozhodol v presilovke už po 38 sekundách Duncan Keith.Darilo sa aj Bostonu, ktorý vyhral na ľade St. Louis 5:3. Kapitán hostí Zdeno Chára si zapísal tri plusové body a na ľade strávil 28:31 minúty. Neuspel Edmonton s obrancom Andrejom Sekerom, ktorý doma prehral so San Jose 3:5, keď hostí potiahol hetrikom Dán Mikkel Boedker. Bol už jeho štvrtým v kariére. Oilers sa tak v priamom súboji so Sharks nepodarilo dostať na čelo Pacifickej divízie a sú v nej tretí.Dve sekundy pred koncom predĺženia a v oslabení rozhodol o domácej výhre Nashvillu nad Vancouverom 2:1 Švéd Calle Järnkrok.