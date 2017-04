Plot okolo ambasády môže byť téma pre médiá v USA, avizuje Borguľa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 24. apríla (TASR) - V prípade, že predstavitelia Veľvyslanectva USA na Slovensku budú pokračovať v doterajšom postupe a neodstránia plot okolo ambasády na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí napriek tomu, že k pozemku pred budovou nebudú mať nájomný vzťah, poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) Martin Borguľa chce informovať americké médiá. Uviedol to na dnešnom brífingu, kde informoval o svojom postupe v súvislosti s bodmi rokovania bratislavského parlamentu v stredu a vo štvrtok (26. a 27.4.).Práve v stredu majú bratislavskí poslanci opätovne rokovať o prenájme mestských pozemkov pred budovou veľvyslanectva.uviedol predseda poslaneckého Klubu pre Bratislavu, narážajúc na fakt, že MsZ prenájom už dvakrát neschválilo.vyhlásil Borguľa.uviedol Borguľa. Priznal, že sa pokúšal o osobné stretnutie s americkým veľvyslancom, aby diskutovali o tomto probléme, snahy o schôdzku však neboli úspešné.O prenájme pozemku pre veľvyslanectvo Spojených štátov budú bratislavskí mestskí poslanci rokovať v stredu 26. apríla na pokračujúcom zasadnutí z 30. marca. Ide o prenájom približne 1300 m2 mestských parciel na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave do 15. augusta 2019 za 481.070 eur ročne. Tento prenájom mestské zastupiteľstvo neschválilo vo februári a ani koncom septembra 2016. Americká ambasáda pozemky využíva od roku 2005 ako svoju bezpečnostnú zónu, ktorú tvorí oplotenie, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče či vysúvateľná bariéra pre autá.Témou, o ktorej chce Borguľa diskutovať na najbližšom rokovaní MsZ je aj stav príprav verejného obstarávania na dodávateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste. Borguľa v tejto súvislosti avizuje žiadosť o vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z poslancov MsZ, ktorá by dohliadala na celý proces prípravy a vyhlásenia verejného obstarávania.