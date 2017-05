Plotnickij pripúšťa návrat k Ukrajine, ak bude proruská

Igor Plotnickij, archívna snímka. Foto: 112.ua Foto: 112.ua

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Doneck/Moskva 17. mája (TASR) - Samozvaná Luhanská ľudová republika (LĽR) by sa mohla opäť stať súčasťou Ukrajiny, a to v prípade, ak sa vláda v Kyjeve stane proruskou. V rozhovore pre ruský denník Izvestija to dnes uviedol najvyšší predstaviteľ LĽR Igor Plotnickij.Ako informovala agentúra TASS, Plotnickij spresnil, že ak na Ukrajine zostane súčasný režim, "o žiadnom návrate nemôže byť ani reči"."Ak bude Ukrajina naladená prorusky, s tým, že sme bratia, jedna rodina, že existuje ruský svet, potom to bude možné," zdôraznil Plotnickij.Podľa Plotnického občania i vedenie LĽR sú si vedomí toho, že súčasné kyjevské vedenie nereprezentuje názory celej Ukrajiny.vyhlásil vodca LĽR.LĽR podľa neho nadväzuje vzťahy s inými štátmi - s Bieloruskom, Tureckom a Čínou vedie rokovania o predaji uhlia. Nedávno sa uskutočnil okrúhly stôl s predstaviteľmi 24 krajín, vrátane Nemecka, Talianska, Fínska, USA, Španielska a Konga, na ktorom sa konštatovalo, že západné médiá skresľujú informácie o udalostiach a vývoji v Donbase. Plotnickij podotkol, že na okrúhlom stole sa zúčastnila aj poslankyňa Európskeho parlamentu Eleonora Forenzová, ktorá začiatkom roka kandidovala na post predsedu europarlamentu za Konfederatívnu skupinu Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice.