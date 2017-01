Plynári a hasiči zisťujú zdroj a príčinu zápachu v ovzduší Bratislavy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. januára (TASR) – Hasiči a pracovníci SPP – distribúcia momentálne zisťujú zdroj a príčiny zatiaľ neidentifikovaného zápachu v ovzduší. Ten sa začal šíriť dnes po 7.00 h z bratislavského Nového Mesta, cítia ho však aj obyvatelia ďalších mestských častí, napr. Ružinova.Zápach šíriaci sa ovzduším však nie je spôsobený únikom plynu, čo TASR potvrdil hovorca SPP – distribúcia Milan Vanga. Podľa neho pracovníci spoločnosti preverili všetky plynovody, plynové zariadenia a regulačné stanice v lokalitách, kde obyvatelia cítia zápach, a všetky sú v poriadku, únik plynu nevykazujú. "hovorí Vanga.Únik plynu nepotvrdilo TASR ani Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.hovorí operačný dôstojník. V tejto súvislosti sa skontaktovali aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), podľa ktorého je momentálne nízka hladina ozónu, ale najmä zlé rozptylové podmienky a slabý vietor, takže to, čo sa vypúšťa do ovzdušia, tu momentálne ostáva.Prvé telefonáty od občanov zaznamenali hasiči okolo 7.30 h, a to najmä z okolia ulíc Pluhová, Riazanská a Vajnorská. Následne sa začali ozývať aj z Miletičovej ulice, Račianskeho a Trnavského mýta a ich okolia, z okolia Palisád až po Dunaj.