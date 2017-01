Plytké zálivy Jadranu zamrzli, v Bukurešti odpratávali sneh väzni

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 10. januára (TASR) - Mráz a silný vietor priniesli skazu na Jadranské pobrežie Chorvátska, ktoré nie je na také studené zimy zvyknuté. Dokonca aj more zamrzlo v plytkých zálivoch a uväznilo v nich rybárske lode k údivu domácich, ktorí nič také nepamätajú v uplynulých desaťročiach.Teploty v Dubrovníku a Splite klesli na mínus sedem stupňov Celzia a silný vietor lámal na pobreží pínie a staré olivovníky. Trajekty a lietadlá nepremávali a mosty ponad more uzavreli. Vodovodné potrubie, ktoré v teplom pásme ukladajú tesne pod povrch zeme, zamrzlo a tisíce chorvátskych domácnosti zostali bez tečúcej vody.V Albánsku zabil mráz za ostatné tri dni najmenej štyroch ľudí. Dnes tam prestalo snežiť, ale mráz má naďalej krajinu vo svojej moci. Desiatky dedín najmä na severe a severovýchode zostali odrezané a krajinu, vrátane hlavného mesta Tirany, sužujú výpadky elektriny a dodávok vody. Ministerstvá zdravotníctva a školstva rozhodli, že deti zatiaľ do školy nepôjdu.V Bulharsku bola situácia kritická najmä na severovýchode krajiny. Záchranné tímy sa pokúšali uvoľniť cesty do odľahlých dedín, ich prácu však maril silný vietor. V celom Bulharsku dnes v dôsledku veľmi nízkych teplôt vyhlásili varovný žltý kód. Podľa predpovedí sa majú v krajine mrazivé teploty udržať až do konca týždňa. Školy v Bulharsku dnes zostali zatvorené.V Rumunsku sa starostka metropoly Bukurešť Gabriela Fireová rozhodla využiť pomoc odsúdených z dvoch väzníc pri odpratávaní snehu, pracovali spoločne s členmi zásahového policajného tímu, podľa jej slov dobrovoľne.Rumunský minister energetiky Toma Petcu povedal, že susedné Bulharsko naliehavo požiadalo o väčšie dodávky elektriny, jeho žiadosť však zamietli, pretože mrazivé počasie naplno zaťažilo elektrorozvodnú sieť. Minister súčasne upozornil, že spotreba zemného plynu v Rumunsku by dnes mohla dosiahnuť rekord všetkých čias v dôsledku mrazivých teplôt.V častiach severného Grécka klesli teploty až na mínus 18 stupňov. Na ostrove Evia, ktorý je druhým najväčším gréckym ostrovom po Kréte, vyhlásili v okrese Kymi núdzový stav, pretože snehová pokrývka tam miestami dosiahla dva metre a spôsobila výpadky elektriny a dodávok vody.Na ostrove Lesbos museli vodiči použiť snehové reťaze, ak chceli vyjsť s autom mimo prístavné mesto Mytilini, a silné sneženie zaznamenali aj na ostrove Chios a v častiach ostrova Kréta, z ktorého zrušili niektoré lety do Atén.V Turecku zrušila dnes letecká spoločnosť Turkish Airlines 277 vnútroštátnych a medzištátnych letov z dvoch letísk v Istanbule. Školy v okolí Istanbulu zostali uzavreté a kancelária guvernéra u uviedla, že zamestnanci štátnej správy v meste mohli dnes odísť s práce skôr. V istanbulských školách sa nebude vyučovať ani v utorok, keďže mesto sa stále borí so snehom. Trajekty cez Bospor, ktoré spájajú európsku a ázijskú časť Istanbulu, nepremávali.