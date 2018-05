Plzeň oslavuje storočnicu ČSR aj výstavou o dejinách mesta

Plzeň, archívna snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Bratislava/Plzeň 19. mája (TASR) – Mesto Plzeň má v tomto roku pestré aktivity v rámci osláv 100. výročia vzniku Československa. Okrem tradičných, ktoré tiež budú organizované v duchu tohto jubilea, pribudnú nové podujatia.Takým je nedávno sprístupnená veľká výstava 100py s podtitulom Sto rokov republiky očami piatich generácií. V kreatívnom priestore DEPO2015 sú to vlastne tri výstavy. Jedna približuje na historických faktoch prostredníctvom fotografií, textov a archívnych videozáznamov kľúčové udalosti Československa a ich projekciu do života v Plzni.Druhá časť výstavy je zážitková a dodáva historickým udalostiam osobný rozmer, keď na piatich generáciách fiktívnej rodiny Nemcových návštevník sleduje osudy a dilemy, ktoré tvorili 'malé dejiny' ľudí. Tretia časť na nádvorí ukazuje sochy a iné artefakty, ktoré krášlili alebo hyzdili ulice a námestia ako napríklad plastika Návrat astronauta či busta Lenina.100py v piatich zlomových obdobiach hľadajú podstatu našej identity a hodnoty. Od prerodu prvej republiky v protektorát (1938) cez zlom z povojnovej eufórie do komunistickej totality (1948), zánik nadšenia z Pražskej jari (1968) v normalizáciu a premenu spoločenského systému v roku 1989.uviedol pre TASR Petr Michalec, referent cestovného ruchu na Krajskom úrade Plzeňského kraja.Okrem ďalších výstav a iných podujatí bude tradičný Historický víkend (8.-10.6.) v štýle prvej republiky, kedy na niekoľkých scénach možno nazrieť do dávnych podôb mesta. Opäť nebude chýbať Vejšlap plzeňských strašidel, ktorý je fenoménom trojdňového podujatia. Rekordný počet 4402 strašidiel organizátori z Nadace 700 let města Plzne evidujú z roku 2009.Lákadlom bude Prezidentský vlak (7.-8.8.) zostavený aj zo salónnych vagónov prezidentov Tomáša G. Masaryka a Gustáva Husáka. Nevšednou udalosťou bude voľne prístupné uvedenie najslávnejšej českej opery Predaná nevesta na Námestí republiky (7.9.).