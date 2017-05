PMÚ: Nový postup úradu lepšie ochráni identitu oznamovateľa kartelu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. mája (TASR) – Identita oznamovateľa dohody obmedzujúcej súťaž, takzvaného whistleblowera, bude viac chránená. Od 1. júna totiž začne platiť metodický pokyn Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorý upravuje postup komunikácie úradu s oznamovateľom. Úrad ho predstavil na dnešnom verejnom stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií v Bratislave.Inštitút oznamovateľa sa do zákona o ochrane hospodárskej súťaže dostal prvýkrát v júli 2014. PMÚ ho chce na základe takmer trojročných skúseností posilniť a prijal procesné postupy, ktoré majú zabezpečiť účinnú ochranu identity oznamovateľov. Sľubuje si od toho nielen zvýšenie počtu podaní, ale najmä kvality informácií.uviedol pre TASR podpredseda PMÚ Boris Gregor.Anonymitu oznamovateľovi úrad garantuje tým, že bude oddeľovať jeho identitu od samotného podania. Identitu oznamovateľa bude na jeho žiadosť poznať iba špecializované pracovisko úradu, ktoré nie je organizačne začlenené medzi útvary oboznamujúce sa s obsahom podnetov. Jeho zamestnanec mu pridelí identifikačné číslo, pod ktorým bude ďalej komunikovať s úradom.vysvetlil riaditeľ odboru kartelov PMÚ Ján Šufliarsky.Oznamovateľom môže byť len fyzická osoba, ktorá informácie o dohode obmedzujúcej súťaž doručila úradu ako prvá. Zároveň nemôže byť zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie alebo zníženie pokuty.priblížila Lucia Kasenčáková z odboru kartelov. Ich presný počet však úrad odmietol prezradiť.Motiváciou oznamovateľov môže byť podľa PMÚ osobná frustrácia či pomsta, ale pre niektorých to môže byť aj odmena. Tá predstavuje 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž, najviac však 100.000 eur. Ak pokuta nie je zaplatená, oznamovateľovi patrí 50 % pôvodne nárokovateľnej odmeny, najviac 10.000 eur.